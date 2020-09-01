صور.. ملابس هندية على طريقة نيها هينجى

وشاركت عارضة الأزياء هينجى فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت بـ لقب "ملكة جمال الهند" لسنة 2010، وملكة الجمال العالمية. وتألقت نيها فى عالم عروض الأزياء والتى تحرص عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" على ظهورها بملابس هندية وتنال بها اهتمام الكثير من متابعيها. ولم تكتف هينجى بعروض الأزياء فقط، بل انضمت إلى عالم التمثيل، وقدمت دور البطولة فى فيلم "إما الحب أو لا".

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