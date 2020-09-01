مرسيدس تطلق SL الرودستر بسقف قماشى

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة SL الرودستر ستحصل على مقاعد خلفية أيضا مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستحل محل الموديل الكابريو من الفئة S الفارهة.

ولم تفصح مرسيدس حتى الآن عن أية معلومات حول تقنيات الرودستر الجديدة، لكن من المحتمل أن تتوفر مرة أخرى بمحركات بست وثمان أسطوانات مع تعزيز بالدفع الهجين المعتدل على الأقل.