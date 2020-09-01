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مرسيدس تطلق SL الرودستر بسقف قماشى

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إيرينى بهجت 2020-09-01 10:21 0 تبليغ

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وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة SL الرودستر ستحصل على مقاعد خلفية أيضا مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستحل محل الموديل الكابريو من الفئة S الفارهة.

 

ولم تفصح مرسيدس حتى الآن عن أية معلومات حول تقنيات الرودستر الجديدة، لكن من المحتمل أن تتوفر مرة أخرى بمحركات بست وثمان أسطوانات مع تعزيز بالدفع الهجين المعتدل على الأقل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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