خضراوات تخلصك من الكرش وتمنحك قواما ممشوقا

وتوجد أنواع محددة من الخضراوات التى تساعد على حرق الدهون بالجسم، وفقا لموقع "Eat this"، منها:

-الفلفل الحار:

أوضحت نتائج دراسات أمريكية إلى دور الفلفل الحار فى حرق دهون البطن مما يساعد على فقدان الوزن.

-الطماطم المجففة:

تتميز الطماطم المجففة باحتوائها على البيتا كاروتين والليكوبين، وكلاهما من مضادات الأكسدة التى تعمل على التخلص من المركبات الضارة التى تعزز تخزين الدهون بالجسم.

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-السبانخ:

تشتهر السبانخ بمحتواها العالى من معدن الحديد، ولكنها تحتوى أيضًا على مركبات طبيعية تسمى الثايلاكويدات، اكتشف خبراء التغذية مدى فعاليتها فى حرق الدهون العنيدة بالجسم.

-الباذنجان:

تلعب مادة الصابونين الموجودة بالباذنجان دورا فعالا فى منع تراكم الدهون العنيدة بالجسم، بالإضافة إلى قدرتها على تدمير الكرش والتخلص منه بشكل نهائى.