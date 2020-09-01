خضراوات تخلصك من الكرش وتمنحك قواما ممشوقا

وتوجد أنواع محددة من الخضراوات التى تساعد على حرق الدهون بالجسم، وفقا لموقع "Eat this"، منها:
-الفلفل الحار:
أوضحت نتائج دراسات أمريكية إلى دور الفلفل الحار فى حرق دهون البطن مما يساعد على فقدان الوزن.
-الطماطم المجففة:
تتميز الطماطم المجففة باحتوائها على البيتا كاروتين والليكوبين، وكلاهما من مضادات الأكسدة التى تعمل على التخلص من المركبات الضارة التى تعزز تخزين الدهون بالجسم.
-السبانخ:
تشتهر السبانخ بمحتواها العالى من معدن الحديد، ولكنها تحتوى أيضًا على مركبات طبيعية تسمى الثايلاكويدات، اكتشف خبراء التغذية مدى فعاليتها فى حرق الدهون العنيدة بالجسم.
-الباذنجان:
تلعب مادة الصابونين الموجودة بالباذنجان دورا فعالا فى منع تراكم الدهون العنيدة بالجسم، بالإضافة إلى قدرتها على تدمير الكرش والتخلص منه بشكل نهائى.
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