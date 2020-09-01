AOC تطلق 4 شاشات منحنية لعشاق الألعاب

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشات المنحنية الجديدة C24G2AE وC24G2U وC27G2AE وC27G2U تختلف فيما بينها من حيث بعض التجهيزات.
وأوضحت شركة إيه أو سى أن شاشات الألعاب الجديدة تأتى بنصف قطر 1500R وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، وتبلغ درجة السطوع 250 نيت، وتوفر الشاشات الجديدة العديد من الأوضاع الخاصة لأنواع الألعاب المختلفة، مثل ألعاب السباقات والألعاب الاستراتيجية فى الوقت الفعلى، بالإضافة إلى اثنين من الإعدادات المسبقة القابلة للتعديل.
وبغض النظر عن قياس الشاشة فإن شاشات الألعاب الجديدة تختلف فيما بينها من حيث التجهيزات، وتمتاز الموديلات المميزة بالحرف "U" بحامل يمكن تعديله من حيث الارتفاع ومحور USB 3.2 به أربعة منافذ.
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