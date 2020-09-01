ضوء النهار يحمى طفلك من قصر النظر

كما تشير الدراسات إلى تأثير إيجابى آخر لضوء النهار، ألا وهو زيادة إفراز هرمون الدوبامين، الأمر الذى له تأثير إيجابى على صحة العين.
جدير بالذكر أنه عند الإصابة بقصر النظر تكون مقلة العين طويلة جدا بحيث تكون الشبكية بعيدة جدا عن القرنية والعدسة.
وعند القراءة أو ممارسة الألعاب على الكمبيوتر أو التحديق فى الهاتف الذكى يتوجب على عضلات العين إعادة تشكيل العدسة بشكل كبير، الأمر الذى يؤثر على طول المقلة على المدى الطويل، لذا فإنه من المهم أخذ فترات راحة منتظمة عند القراءة أو اللعب على الكمبيوتر، وفقا لما جاء فى وكالة "د ب أ" الألمانية.
كما تلعب الجينات دورا هاما فيما يتعلق بقصر النظر المحتمل، فهناك أطفال يجلسون أمام جهاز الكمبيوتر طوال اليوم ولا يعانون من قصر النظر.
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