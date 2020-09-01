بعد انتهاء سنة أغسطس.. رواد السوشيال ميديا يختفلون ببدء «سويت سبتمبر»

وأعرب مستخدمو السوشيال ميديا، عن طول المدة التى استغرقها شهر أغسطس، والذى لقبها البعض بـ "سنة أغسطس".

وعلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" عن طول مدة شهر أغسطس مهنئيين بعضهم بانتهاء أيامه، قائلين: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، كل سنة وانتوا طيبين طلعنا من سنة أغسطس، "نبارك لكم مضى سنة أغسطس بأقل الأضرار".

بينما استقبل المغردون شهر سبتمبر بكلمات تفاؤلية متمنيين مرور سبتمبر بسلام دون أى أحداث، معلقين: "يارب سويت سبتمبر علينا، "اللهم اجعله سويت سبتمبر".

وأخذ مستخدمو السوشيال ميديا ذلك الاسم من لقب شهر نوفمبر "سويت نوفمبر" المأخوذ عن فيلم "sweet novamber" لـ كيانو ريفز، وتشارليز ثيرون ولورين جراهام.

فيلم "sweet novamber" تم عرضه عام 2001، وتدور قصته حول فتاة تتعلق بشاب لمدة شهر إلا أنها تريد الاستقرار معه ومن ثم يشعر هو بعدم الاستغناء عنها، ولكن نتيجة لمرضها كانت لا تود أن يعش معها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى رومانسى مما يعطى للفيلم أجواء من البهجة، التى تمنى المصريون أن يحملها شهر نوفمبر فى طياته لهم.