جولة أمريكية.. أشهر معالم الولايات المتحدة فى 15 صورة

ونستعرض فى التقرير 15 صورة لـ15 ولاية أمريكية، من أشهر الولايات الأمريكية.



1/ ألاباما: كرة القدم الأمريكية الجامعية



تشتهر الولاية، التى تصنف فى الترتيب الثلاثين من حيث المساحة فى أمريكا وعاصمتها مونتجمرى، بتميزها فى كرة القدم الجامعية، خاصة فى "جامعة ألاباما" و"ألاباما كريمزون تايد فوتبول" و"أوبرن تايجرز"، حيث يحتلون دائما مراكز متقدمة على مستوى الولايات المتحدة.

2/ ألاسكا: الشفق القطبى



أضواء الشمال القطبى وهى أضواء طبيعية تتكون أغلب الأحيان فى مناطق الشمال القطبى وبالتحديد فى المناطق الاسكندنافية، وتصنع ألوانا جميلة ليلا، وتتميز بها ولاية ألاسكا التى يأتيها المصورون من كل مكان ويلتقطون أجمل الصور لهذه الظاهرة.

3/ أخدود أريزونا العظيم

أخدود بالغ العمق والاتساع، يقع فى الجزء الشمالى الغربى من ولاية أريزونا الأميركية، ويعبر عددا من ولايات أمريكا بدأً من جبال الروكى امتدادا إلى سواحل كاليفورنيا.

4/ كاليفورنيا: هوليوود



مشهورة عالميا بصناعته للأفلام التى تدر المليارات وتحصد مشاهدات ضخمة، وتسجل تاريخا فنيا حافلا، كما أنها رمز بارز فى المجال الترفيهى، وتتضمن معالم شهيرة مثل مسرح تى سى أل شاينيز ثياتر وممر الشهرة الملىء بنجوم المشاهير.

5/ كولورادو: التزلج على الجليد

شمل معظم جبال روكى الجنوبية وكذلك الجزء الشمالى الشرقى من هضبة كولورادو والحافة الغربية من السهول الكبرى، ويوجد عليها ثلوج كثيفة وكثيرة، ما يجذب محبى التزلج.

6/ فنادق وأماكن تسوق كونيتيكت



كونيتيكت أو كُونِّكتِكِت ‏ تشتهر بالكازينوهات وأماكن الإقامة والمولات وأماكن التسوق، وتجذب محبى التسوق بشكل خاصة فى أوقات كثيرة من العام من كل أنحاء أمريكا.

7/ ديلاوير



سباقات الناسكار من أكثر السباقات أثارة فى الولايات المتحدة، لكنها فى ديلاوير أكثر إثارة لتميز الولاية بسباقتها خلال العقود الكثيرة الماضية.

8/ ملاهى فلوريدا

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تعد فلوريد، التى تقع فى جنوب شرق الولايات المتحدة، بيت المرح والترفيه ومدن الملاهى الأكثر ضخامة وشهرة وتميزا حول العالم.

9 / هاواى: ركوب الأمواج



ركوب الأمواج رياضة محببة لدى محبى ارتياد الشواطئ والتنزه، وتشتهر فى كل أمريكا هاواى بهذه الرياضة، فشواطئها تجذب بشكل عام السائحين والمتنزهين، ومحبى رياضة ركوب الأمواج خاصة.

10/ نهر ميسيسيبى

تعرف ولاية ميسيسيبى بامتلاكها أطول نهر فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يقع فى الشمال الشرقى لأمريكا الشمالية، وثانى أطول نهر فى الولايات المتحدة هو نهر ميزورى الذى يتدفق فى نهر ميسيسيبى، مما يجعلهما أطول نظام نهرى فى أمريكا الشمالية.

11/ ميشيجان: صناعات ثقيلة

الولاية التى تقع فى شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتحيط بالولاية أربع بحيرات هى بحيرة ميشيغان، تتميز بالصناعات الثقيلة.

12/مول أمريكا فى مينيسوتا

أكبر مركز للتسوق بالولايات المتحدة يقع فى مدينة بلومنجتون، وهى ضاحية من ضواحى مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتم إنشائه من قبل الإخوة اليهود إيرانيين.



13/ رعاة بقر مونتانا

رعاية البقر منتشرة جدا فى مونتانا التى انضمت إلى الاتحاد الأمريكى سنة 1889 لتصبح بذلك الولاية رقم 41.

14/ ماشية نبراسكا

تقع فى منطقة السهول العظمى والغرب الأوسط من الولايات المتحدة. تحدها ولايات داكوتا الجنوبية إلى الشمال، أيوا فى الشرق وميزورى إلى الجنوب الشرقى، ما يجعل انتشار الماشية بها شىء طبيعى جدا.

15/نيفادا: لاس فيجاس

مدينة فى مقاطعة كلارك فى ولاية نيفادا الأمريكية، وترتيبها الثامن والعشرون من حيث السكان فى الولايات المتحدة، وهى أكبر مدن الولاية سكانا وهى مقر مقاطعة كلارك، مشهورة بالكازينوهات وأماكن الترفيه واقتصاد الدعاية والتسلية.