مع بداية أكتوبر .. إيقاف لعبة بوكيمون على بعض هواتف أندرويد وآيفون

وأوضحت شركة "نيانتك" المطورة للعبة أنها ستطرح تحديثا لها فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، لا يدعم الهواتف التى تعمل بنظام "أندرويد 5" و"آى أو إس 10 و11"، وفقا لموقع "إندجادجيت".

ولم تشرح الشركة المطورة للعبة سبب قطعها عن الأنظمة الأساسية للجوال والهواتف القديمة، ولكن قد يكون هناك عنصرا فى التحديثات المستقبلية من شأنه منع اللعبة من العمل على هذه الهواتف تحديدا.

وتعتمد لعبة "بوكيمون جو" على التنقل واستكشاف مخلوقات البوكيمون من خلال استخدام كاميرا الهاتف الذكى.

وتم حظر تلك اللعبة مسبقا فى بعض الدول لإمكانية استخدامها فى أعمال الجاسوسية أو تعرض اللاعب للاصطدام فى الشوارع أثناء السعى إلى القبض على البوكيمون.