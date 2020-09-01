فيديوجراف.. غلطة ضابط أغرقت تيتانيك وقتلت 1500 شخص

تمر اليوم ذكرى استخراج حطام سفينة تيتانيك التى غرقت فى عام 1912، بعدما ظلت تفاصيل كثيرة عن غرق واحدة من أشهر وأفخم السفن فى التاريخ مخفية لمدة 73 عاما عندما عثر على حطامها واستخراجه ودراسته، وما له علاقة بضحايا الحادث الذين يصل عددهم إلى 1500 قتيل.





وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى فى تقرير نشره، عدة أسرار غير معروفة، أبرزها غلطة ضابط تسببت فى غرق السفينة فقد نسى تسليم مفتاح الخزانة التى يوجد بها المناظير؛ ما حرم طاقم السفينة من رصد الجبل الجليدى مبكرا. وعثر على حطام تيتانيك 1 سبتمبر 1985 بعد 73 عاما من غرقها، وتم التأكد من أن عدم وجود مناظير حال دون رصد الجبال الجليدية، وأن ذلك كان أحد أهم أسباب الكارثة.

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