إنفوجراف .. وسائل طبيعية للوقاية من جلطات كورونا

ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى 4 وسائل طبيعية للوقاية من جلطات كورونا، أبرزها الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق الحفاظ على تناول المياه بشكل مستمر. وأوضحت الدراسات أن زيت الزيتون يقلل الإصابة من الجلطات بالإضافة إلى أن تناول عصير العنب يمنع الصفائح الدموية من تشكيل الجلطات.

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