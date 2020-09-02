أوبر ستجبر الركاب على التقاط صورة سيلفى لإثبات ارتداء الكمامة

أعلنت شركة أوبر لتأجير السيارات أنها ستطبق سياسة لا ركوب لمن لا يرتدى الكمامة الخاصة بها، مطالبة عملائها بالتقاط صورة خاصة بهم أو "سيلفى" للتحقق من أنهم يرتدون أقنعة للوجه قبل السماح لهم باستخدام التطبيق، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.





وطلبت الشركة من السائقين والركاب في الولايات المتحدة ارتداء الكمامات منذ مايو الماضى للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19. وسيكون إحدى طرفى الرحلة قادرا على إلغائها إذا لم يلتزم أى منهما بهذا الأمر سواء كان قائد السيارة أو الراكب، دون مواجهة عقوبة.

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