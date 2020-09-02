أوبر ستجبر الركاب على التقاط صورة سيلفى لإثبات ارتداء الكمامة

وطلبت الشركة من السائقين والركاب في الولايات المتحدة ارتداء الكمامات منذ مايو الماضى للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19.
وسيكون إحدى طرفى الرحلة قادرا على إلغائها إذا لم يلتزم أى منهما بهذا الأمر سواء كان قائد السيارة أو الراكب، دون مواجهة عقوبة.
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