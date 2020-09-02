قاتل صامت .. أعراض تشير إلى تعرضك لأزمة قلبية

ظهرت فى الآونة الأخيرة ما تسمى بحالات الموت المفاجئ، بسبب التعرض لـ أزمة قلبية، دون سابق إنذار أو أعراض، وهو ما يجعل الغموض محيطًا بهذا النوع من المشكلات الصحية التى تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الإنسان، نظرًا لاعتقاد كثير من الأشخاص أن الأزمة القلبية يصاحبها دائما الشعور بألم شديد فى الصدر.





ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمثل احتشاء عضلة القلب الصامت أو ما يعرف طبيا باسم (SMI)، نسبة 50% من الحالات البالغ عددها 100 ألف التى تدخل المستشفى سنويًا.

وذكرت الصحيفة أن احتشاء عضلة القلب يكون "صامتا" نظرًا لأنه لا يصطحب حدة الأزمات القلبية العادية، مثل؛ ألم بالصدر، ألم طاعن فى الذراع، أو تعرق، أو ضيق تنفس.

ومع ذلك، يكون احتشاء عضلة القلب متطابق مع أعراض النوبة القلبية العادية؛ حيث يتوقف وصول الدم فجأة إلى القلب نتيجة الدهون المتراكمة، مما يتسبب بأضرار فى الأنسجة، ويمكن لهذا الضرر أن يكون تراكميًا، ما يؤدى فى النهاية لانسداد قاتل.

وقال جيروم مينت، استشارى أمراض القلب، إن احتشاء عضلة القلب الصامت يكون فى بعض الأحيان "صامتا حقًا، بدون أعراض على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المرضى ربما يأتون لعملية روتينية يخضعون بموجبها لفحص بالقلب، فتكشف النتائج وجود أزمة قلبية، حتى ولو قالوا إنهم كانوا يلعبون الجولف 3 مرات بالأسبوع.

ورغم أن الشخص قد لا يشعر بألم فى الصدر أو ضيق بالتنفس، لكن هناك أعراض يجب الانتباه إليها، وهى، الإجهاد، شعور بعدم الارتياح، حرقة بالمعدة، الخمول أو صعوبة التنفس، والشعور بالدوار أو الضعف، إيجاد صعوبة حتى فى القيام بجهد بسيط.