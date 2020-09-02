سترة بوسادة هوائية لقائدى الدراجات النارية

وقامت الشركة الألمانية بتجهيز السترة eVest بسحاب أمامى بحيث يمكن ارتداؤها الآن كقطعة مستقلة من الملابس تحت أى سترة دراجة نارية.
وتم تجهيز السترة الجديدة أيضا بنظام Clip-In المعتمد والمختبر، وبالتالى يمكن دمجها مع سترات هيلد المناسبة.
وتأتى سترة الوسادة الهوائية مصنوعة من مادة خارجية مطاطية حساسة وخفيفة الوزن، مع نظام تهوية جيد، مع واقى ظهر مصنوع من الإسفنج المرن، ويمكن تعديل واقيات الصدر والأضلاع إذا لزم الأمر.
وتتوفر السترة eVest الجديدة بمقاسات من S إلى 3XL بسعر يبلغ نحو 350 يورو.
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