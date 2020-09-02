أمانى الكندرى تقدم برنامجا جديدا بقناة كويت سبورت

تجهز المذيعة أمانى الكندرى لتقديم برنامج رياضى جديد، عبر قناة "كويت سبورت" الفضائية، بعد عدد من الجلسات مع المسئولين بالقناة أثمرت على التعاقد ضمن خطة البرامج الجديدة.





ويعود برنامج "ما بين السطور" والذى تقدمه أمانى الكندرى، إذ يناقش ما يدور بالدوريات والبطولات العالمية والمحلية، وتقديم التحليلات الرياضية خلال الأحداث المختلفة. وتقدم الكندرى برنامجها الرياضى الجديد "ما بين السطور"، بجانب Ultimate sport، والذى يناقش الأحداث الرياضية فى الدوريات العربية. وسبقت وأن قدمت "الكندرى" العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مثل "المربط" والمختص بالخيل و"لأجلها" حيث اختص عن رياضة المرأة، وبرنامج يومى "مسابقات" فى شهر رمضان، وبرنامج "بطولات" المحتص ببطولات المرأة و"مانشت" على OFM. وبدأت أمانى الكندرى عملها الإعلامى عند دخولها بدورة تدريبية فى قطاع الأخبار والبرامج السياسية فى تلفزيون الكويت والتى كانت مخصصة للمذيعين بوزارة الإعلام، وتخطت الدورة بنجاح، وعملت بعدها مذيعة وذلك بعام 2013، ثم اتجهت لمجال تقديم البرامج التلفزيونية فى القناة الرياضية والقناة الأولى، كما قامت بتقديم عدة برامج إذاعية فى إذاعة الكويت.

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