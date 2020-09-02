أجيال.. طريقة التعامل مع الطفل بعد انفصال الوالدين

وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشاركه تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، التأثير السلبى الناتج عن الخلافات بين الزوجين على الأطفال.

وأشار إلى أهمية وجود فترة لهدوء الطرفين وعدم اتخاذ أى قرارات وقتها، وإبعاد الزوج عن المنزل، وتلك من أهم النصائح وقت الخلافات.

وقال إن وجود الجد أو الجدة المقربين للأطفال له دور مهم فى بث الشعور بالراحة وسط تلك الخلافات.