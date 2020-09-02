فيديو .. خطف طفلة فى محطة بنزين بأوكرانيا وقت انشغال أمها

رصدت كاميرات المراقبة فى محطة البنزين فى أوكرانيا لحظة خطف الطفلة التى تبلغ من العمر 4 سنوات، عندما كانت والدتها منشغلة بدفع فاتورتها.

وتم إغراء الطفلة من قبل أجنبى ليأخذها فى سيارته بينما كانت والدتها منشغلة بدفع فاتورتها.

وأظهرت الكاميرا ملامح الخاطف حيث كان يرتدى قميصًا رياضيًا أسود وسروال جينز داكن اللون وهو يأخد الطفلة إليزافيتا كوليسنيشنكو البالغة من العمر أربع سنوات إلى سيارته البيضاء بينما كانت والدتها منشغلة بدفع فاتورة الوقود، ثم انطلق الرجل مع الطفلة وهى فى المقعد الخلفى، وفقا لصحيفة "البيان".

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وأوضح شاهد لوسائل الإعلام المحلية "جازيتا" أن والد الطفلة كان بالقرب من البنزينة حيث كان فى سيارته وذهبت الأم مع الطفلة فى منطقة الدفع بمحطة الوقود، وبينما كانت الأم تقف عند المحاسب، كانت الفتاة في منطقة الألعاب القريبة.

وتم عثور الشرطة على الخاطف ومعه الطفلة فى غضون ساعتين بالقرب من مطار بوريسبيل، وفقا لما ذكره رئيس شرطة كييف أندريه نيبيتوف.

وعادت الطفلة بصحة جيدة إلى والديها، وعند القبض على الخاطف اعترف الرجل بأنه خطف الطفلة بنية إجرامية، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية.