استشارى يحذر من حرمان الأب من رؤية أبنائه بعد الانفصال

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشاركه تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى التأثير السلبى داخل الأطفال تجاه الأم واقتناعهم بأنها السبب فى بعدهم عن والدهم.
وأوضح أن الانفصال ليس معناه الفشل، ولكن تجربة غير موفقة، لذلك نصح الزوجة بالبحث عن الإيجابيات بدلا من الانتقام وحرمان الزوج من أولاده.
ونصح الآباء بعد الانفصال عن زوجاتهم باختيار موعد مناسب للأولاد للقائهم، دون الدخول فى حالة من العناد مع الزوجة، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الأولاد.
وقال إن تجربة الزواج للمرة الثانية حق مشروع ولكن دون إغفال نتائج الأولى، ويجب مراعاة توفير العلاقات الطيبة بين الطرفين بعد الانفصال.
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