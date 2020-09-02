تويتر يضيف خاصية جديدة فى الإمارات والسعودية ومصر

بحسب سبوتنيك، سيتم بدءًا من اليوم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة "الترندات" بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور وسبب تداوله.

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامى iOS وAndroid فى الوقت الحالى، كما تعتزم الشركة نقل الميزة إلى موقع تويتر فى وقت قريب.

وستتوفر تلك الخاصية فى كل من السعودية ومصر والإمارات وسيكون الوصف باللغة العربية، كما ستتوافر فى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا والهند وآيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.