صور .. تمساح يحمل مئات من صغاره على ظهره

والتقط المصور دريتمان موخيرجى فى محمية تشامبال الوطنية بالهند، صورة لتمساح من نوع "جارى" يلتف حوله وعلى ظهره مئات من صغار التماسيح.

وقيل أن هذا التمساح تزوج مع 7 أو 8 إناث، وقد بدا فى الصورة وكأنه كان متورطا للغاية، ويقول دريتمان لـ بى بى سى نيوز: "عادة ما يكون الجارى تمساحا خجولا، مقارنة بتماسيح المياه المالحة والمستنقعات".

وأوضح دريتمان أن الذكر الجارى يمتلك انتفاخا فى نهاية فكه يشبه الوعاء الخزفى المستدير.

ومن المعتاد أن التماسيح تحمل صغارها فى أفواهها بحذر شديد، لكن بالنسبة لذلك النوع يصبح من الصعب الإمساك بصغاره فى أفواههم، لذلك يتعين على الصغار التمسك بالرأس والظهر.

وكل واحد من هؤلاء الصغار يحتاج إلى البقاء على قيد الحياة حتى مرحلة البلوغ والتكاثر، حيث إن تماسيح جاريال المياه العذبة معرضة لخطر الانقراض، حيث كان من الممكن أن يصل عددها إلى أكثر من 20 ألف حيوان فى جميع أنحاء جنوب آسيا.