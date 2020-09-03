رجل طائر على ارتفاع 3 آلاف قدم .. والسلطات الأمريكية تحقق

وحصلت عدة منصات إعلامية أمريكية على تسجيل لمحادثات دارت بين طيارين اثنين، ومركز المراقبة الجوية، كشفت تفاصيل ما حدث.

ويقول أحد الطيارَين فى التسجيل بحسب "سكاى نيوز"، إلى برج المراقبة، "لقد مررنا برجل يرتدى بزة مزودة بمحرك دفع نفاث"، ليرد الضابط بالاستفسار عما إذا كان على "يمين أو يسار الطائرة".

وحدد الطيار موقع "الرجل الطائر" بالقول: "إلى اليمين.. ربما على بعد 300 ياردة أو نحو ذلك، على ارتفاع يوازى ارتفاعنا تقريبا".

وبعدها بثوان بلغ طيار آخر برج المراقبة بوجود رجل طائر فعلا، قائلا: " لقد شاهدنا للتو رجلا يمر بجوارنا ببزة مزودة بمحرك دفع نفاث".

وبعدها حث ضابط برج المراقبة ربان طائرة "جيتبلو" على اتخاذ الحيطة، قبل أن يلخص ما حدث بالقول: "شخص ببزة مزودة بمحرك دفع نفاث شوهد على مسافة 300 ياردة جنوبى لوس أنجلوس على ارتفاع 3000 قدم تقريبا".

Advertisements

وبدورها، أكدت "إدارة الطيران الاتحادى" المشاهدة، وهى الجهة الضابطة لحركة الملاحة الجوية فوق الولايات المتحدة.

وفى بيان لشبكة "إن بى سى" الإخبارية، قالت الإدارة: "أبلغ طاقما رحلتين جويتين عن مشاهدة ما بدا أنه شخص يرتدى بزة مزودة بمحرك دفع نفاث، بينما كانت الرحلتان فى ختام مساريهما إلى مطار لوس أنجلوس عند نحو الساعة 6:35 مساء ( بالتوقيت المحلى، يوم الأحد)".

وقد نبّهت الإدارة قوى إنفاذ القانون المحلية بالبلاغين، كما أكد المكتب الميدانى فى لوس أنجلوس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى"، أنه على علم بالواقعة، وباشر تحقيقاته فيها، وفق ما نقلت شبكة "إن بى سى" الإخبارية.