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أعراض التهاب الجلد العصبى لدى الأطفال

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نجلاء شوشة 2020-09-03 08:48 0 تبليغ

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قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أعراض التهاب الجلد العصبى لدى الأطفال تتمثل فى الحكة الشديدة والتهاب مناطق بالجلد والبثور المليئة بالسوائل أو القيح.

وأضافت الجمعية أن جفاف البشرة وتشققها يسهل اختراق البكتيريا أو الجراثيم الأخرى، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تكون قشور صفراء أو عسلية اللون فوق الإكزيما.

وفى الحالات الشديدة من العدوى يمكن أن تحدث أيضا حمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتضخم الغدد الليمفاوية، وهو ما يستلزم زيارة طبيب الأطفال.

وفى حال الإصابة بعدوى بكتيرية، فقد يصف الطبيب مضادا حيويا فى صورة مرهم أو مضادا حيويا يتم تناوله عن طريق الفم، و يمكن أن تساعد مضادات الفيروسات مع وجود فيروسات مثل الهربس.

وللوقاية ينبغى العمل على ألا يخدش الطفل هذه المواضع الملتهبة قدر الإمكان، كما يوصى الخبراء بالحصول على تعليمات دقيقة للعناية ببشرة أطفالهم، وكيفية التخلص من الجراثيم من سطح الجلد.

وينبغى أيضا العمل على منع تشققات الجلد وجفافه باستخدام المرطبات المناسبة، مع الحرص على بقاء منتجات العناية خالية من الجراثيم، ويمكن أيضا أن يساعد تقليم الأظافر على تقليل حدوث عدوى إضافية من الخدش.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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