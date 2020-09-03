- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتفاعل يونس مع الهاشتاج، معلقا على احتلاله التريند الأول على "تويتر"، قائلا: "تريند أول على مصر #أحلى _صباح_مع_يونس".
وشارك عدد من المغردين باستخدام هاشتاج "أحلى صباح مع يونس"، معلقين: "مكانك الطبيعى يا غالى"، "دا الطبيعى بتاع الصبحاوية"، "مكانك كالعادة".
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد يونس يتربع على تويتر.. ومتابعون: مكانك الطبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.