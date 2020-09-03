أحمد يونس يتربع على تويتر.. ومتابعون: مكانك الطبيعى

وتفاعل يونس مع الهاشتاج، معلقا على احتلاله التريند الأول على "تويتر"، قائلا: "تريند أول على مصر #أحلى _صباح_مع_يونس".

وشارك عدد من المغردين باستخدام هاشتاج "أحلى صباح مع يونس"، معلقين: "مكانك الطبيعى يا غالى"، "دا الطبيعى بتاع الصبحاوية"، "مكانك كالعادة".

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.