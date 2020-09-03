صور.. متحف لتكريم السمكة الذهبية فى طوكيو

وأوضحت الهيئة أن المتحف Art Aquarium Museum الجديد يضم نحو 30 ألف سمكة ذهبية من أنواع مختلفة تعيش فى أحواض ذات ألوان نابضة بالحياة. جدير بالذكر أن السمكة الذهبية تمثل فى اليابان رمزا للسلام والثراء والسعادة.

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