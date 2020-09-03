جوجل تطلق متصفح كروم 85 الجديد

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 85 الجديد لا يقتصر على تجميع علامات التبويب فى مجموعات فحسب، بل يمكنه طى المجموعات الفردية معا وفردها مرة أخرى من أجل الحفاظ على خلو نطاق التنقل.

وأكدت جوجل أنها قامت فى متصفح كروم 85 الجديد بتطوير وظيفة PDF، بحيث يتمكن المستخدم حاليا من عرض مستندات PDF واستكمال ملء الخانات فى المستند مباشرة وحفظ ملف PDF بهذه التغييرات.

ويتضمن الإصدار التجريبى الجديد من متصفح كروم وظيفة معاينة علامة التبويب، فعندما يقوم المستخدم بتحريك مؤشر الفأرة فوق علامة التبويب، تنفتح عندئذ صورة معاينة صغيرة تتضمن محتوى علامة التبويب المعينة، وقد تتوافر هذه الوظيفة بشكل افتراضى بدءا من الإصدار 86.

وإذا لم يتمكن المستخدم من اكتشاف الوظائف الجديدة حاليا، فيجب عليه التحلى بالصبر؛ حيث تعول شركة جوجل على استقرار المتصفح بالدرجة الأولى، ولذلك فإنه لا يتم نشر الوظائف الجديدة على جميع إصدارات كروم المثبتة على الفور.