وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 85 الجديد لا يقتصر على تجميع علامات التبويب فى مجموعات فحسب، بل يمكنه طى المجموعات الفردية معا وفردها مرة أخرى من أجل الحفاظ على خلو نطاق التنقل.
وأكدت جوجل أنها قامت فى متصفح كروم 85 الجديد بتطوير وظيفة PDF، بحيث يتمكن المستخدم حاليا من عرض مستندات PDF واستكمال ملء الخانات فى المستند مباشرة وحفظ ملف PDF بهذه التغييرات.
ويتضمن الإصدار التجريبى الجديد من متصفح كروم وظيفة معاينة علامة التبويب، فعندما يقوم المستخدم بتحريك مؤشر الفأرة فوق علامة التبويب، تنفتح عندئذ صورة معاينة صغيرة تتضمن محتوى علامة التبويب المعينة، وقد تتوافر هذه الوظيفة بشكل افتراضى بدءا من الإصدار 86.
وإذا لم يتمكن المستخدم من اكتشاف الوظائف الجديدة حاليا، فيجب عليه التحلى بالصبر؛ حيث تعول شركة جوجل على استقرار المتصفح بالدرجة الأولى، ولذلك فإنه لا يتم نشر الوظائف الجديدة على جميع إصدارات كروم المثبتة على الفور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جوجل تطلق متصفح كروم 85 الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.