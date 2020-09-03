نصائح ذهبية للعناية بالبشرة فى ظل ارتداء الكمامة

وفى الوقت الحالى تقتضى شروط الأمان والسلامة أن ترتدى الكمامة أثناء تواجدك خارج المنزل، ويبدو أننا لن نستطيع التخلّص منها قريبا وسنظل نرتديها فى الأسابيع والشهور القادمة.

وبينما نحاول التأقلم على مستجدات حياتنا ومن بينها هذا القناع الواقى، تحاول بشرتنا أيضا التأقلم من وراء هذا القناع.

وعلى الرغم من أهمية هذه الأقنعة الواقية لحمايتنا، إلا أنها يمكن أن تتسبّب فى انتشار الحبوب والبثور والالتهابات فى بشرتنا وأصبح يطلق على هذا النوع من مشكلات البشرة "Maskne"، وهى الكلمة، التى تجمع بين قناع الوجه والحبوب (ومنها حب الشباب)، التى تنتشر فى الوجه.

لذلك أصبحنا مطالبين بمزيد من العناية ببشرتنا واتباع الحكمة، التى تقول أن "الوقاية خير من العلاج".

إليك بعض النصائح، التى تقدمها العلامة التجارية Skin Republic المعروفة بأقنعة العناية بالبشرة فائقة الجودة، لتتمكنى من التعامل الصحيح مع مشكلة انتشار الحبوب والبثور، التى يسببها قناع الوجه الواقى – Maskne – وغيرها من مشكلات البشرة الناتجة عن تغطية الوجه.

التنظيف

يمكن أن يؤدى التصاق نسيج القناع الواقى ببشرتك إلى انتشار البكتيريا، التى قد تتواجد بالفعل على البشرة، لذلك من الضرورى الحفاظ على نظافة بشرتك والتأكد من نظافة القناع الواقى.

ويعد قناع الوجه المنقّى الفقاعى بالفحم Purifying Bubble + Charcoal Face Mask مثاليا للتنظيف العميق، حيث تتغلغل الفقاقيع المعالجة بالأكسجين فى المسامات لتزيل البكتيريا والشوائب والأوساخ وتترك البشرة نظيفة ونقية.

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الترطيب

15 دقيقة فقط هى ما تحتاجينه لترطيب عميق لبشرتك مع قناع الترطيب للوجه بحمض الهيالورونيك والكولاجين Hyaluronic Acid + Collagen Face Mask ويتمتع حمض الهيالورونيك بتأثير مذهل فى ترطيب بشرتك ومساعدتها على الاحتفاظ بالترطيب داخلها وخاصة فى حالات جفاف البشرة، بالإضافة إلى فوائد الكولاجين لتجديد البشرة.

قناع معالجة بقع الوجه

إذا كانت لديك بالفعل مشكلة انتشار الحبوب أو البثور، أو أنها بدأت فى الانتشار بعد ارتداء الأقنعة الواقية مع غيرها من مشكلات البشرة، فأنت بحاجة إلى قناع يحتوى على مكوّنات مناسبة يمكنها مواجهة هذه المشكلات المختلفة.

قناع معالجة بقع الوجه ومشكلات البشرة Spots + Blemish Face Mask معزّز بمستخلص شجرة الشاى ونبات ويتش هازل بالإضافة إلى حمض الساليسيليك بخصائصه المقاومة للميكروبات ليكون الحل المثالى والفعال فى علاج انتشار الحبوب والبثور.

الحماية

من الضرورى العمل على وجود حاجز بين بشرتك وقناع الوقاية للحد من الاحتكاك وحماية صحة بشرتك، يمكنك تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على ترطيب بشرتك بشكل مستمر.

يحتوى قناع الوجه المحسّن والمرطب للبشرة Prime & Refine Face Mask على مستخلص الرمان الغنى بمضادات الأكسدة، والذى يحمى البشرة ويمنحها الإشراق.