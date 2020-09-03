إلا رسول الله.. شارلى إيبدو تثير غضب المسلمين للمرة الثانية

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جاء إعادة نشر المجلة الرسوم الساخرة للنبى محمد فى الوقت الحالى، بالتزامن مع بدء محاكمة متهمين فى هجوم تعرضت له المجلة الفرنسية فى 2015 على يد مسلحين، ما أوقع وقتها قتلى من موظفى المجلة إثر نشر المجلة إساءات لنبى الإسلام.
الرسوم التى أعادت المجلة نشرها أمس، عبارة عن رسوم كارتونية مثيرة للجدل تصور النبى محمد، والتى نشرتها صحيفة دنماركية فى عام 2005، وأعادت المجلة الفرنسية نشرها فى عام 2006.
وعرفت شارلى إيبدو بطبيعتها الساخرة، وسلط الضوء عليها بعد نشر الرسوم الكارتونية، التى كانت السبب فى الهجوم على غرفة تحريرها فى 7 يناير 2015، ما تسبب فى قتل 12 شخصا، فى أثناء الاجتماع التحريرى الصباحى للمجلة.
وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن 14 شخصًا سيمثلون للمحاكمة فى محكمة الجنايات فى باريس بشأن تورطهم المزعوم فى الهجمات التى بدأت فى شارلى إيبدو، وانتهت فى سوبر ماركت "كوشيرط فى شرق باريس، حيث قتل 17 شخصًا فى تلك الهجمات، بالإضافة إلى الجناة سعيد وشريف كواشى وأميدى كوليبالى.
أضافت: "لا يحمل العدد الأخير من الصحيفة الذى صدر، الأربعاء، مع بدء المحاكمة، الرسوم الكارتونية فحسب، بل تكريمًا لموظفى المجلة الذين قتلوا فى الهجمات، بالتزامن مع مرور أشهر من الذكرى الخامسة للهجمات".
وربطت المجلة فى بيان صحفى، صباح الثلاثاء، النشر بالمحاكمة، واصفة إياه بـ"الدليل"، معتبرة أن "الرسوم الكارتونية أصبحت الآن جزءًا من التاريخ، ولا يمكن إعادة كتابة التاريخ، ولا يمكن محوها".
فيما عبر الكثير من المغردين عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعى من الرسومات المسيئة، ونددوا أيضا بتصريحات الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بأنهم لا يمكنه اعتبار رسوم "شارلى إيبدو" إلا حرية رأى ولا يدينها.
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