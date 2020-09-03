سكودا تقدم نظام الملتيميديا MIB 3 لبعض موديلاتها

وأوضحت الشركة التشيكية أن نظام الملتيميديا يوفر للسيارات الجديدة مزايا مثل نظامى دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو والمساعد الصوتي Laura. وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أنه تم استبدال منافذ USB الكلاسيكية بمنافذ USB-C، ويتميز نظام الملتيميديا الجديد بالاتصال الدائم بشبكة الإنترنت.

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