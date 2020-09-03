هوامى تقدم ساعة ذكية بشاشة منحنية

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة Amazfit X الجديدة تشتمل على شاشة AMOLED قياس 2.7بوصة، مشيرة إلى أن الشاشة تمتاز بانحناءة بمقدار 92 درجة بحيث تحتضن المعصم.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الساعة الجديدة العديد من وظائف اللياقة البدنية والصحة وتتبع النوم، وقياس محتوى الأكسجين فى الدم.
وتم تجهيز الساعة بنظام GPS مدمج، كما أنها تمتاز بمقاومة الماء حتى 5 ATM.
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