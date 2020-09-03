إلى جانب البكاء.. فوائد جمالية عديدة للفازلين

يتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن فوائد الفازلين للبكاء، بعدما ظهرت متخصصة جمالية مع الإعلامية رضوى الشربينى تنصح الفتيات بوضعه تحت العين قبل البكاء الذى يسبب الهالات السواداء ويزيدها سوءا.





الفازلين من المستحضرات التجميلة ذات الاستخدامات المتعددة فهو بشكل عام مرطب معروف يساعد على حماية المناطق الجافة فى الجسم خاصة الكعوب والأكواع. يساهم الفازلين أيضا فى المحافظة على رطوبة الجلد، وتهدئة الحروق الناتجة عن التعرض لآشعة الشمس، بعد وضعه فى الثلاجة لعدة دقائق، ويسرع من عملية الشفاء. الفازلين أيضا من المواد التى تزيد كثافة الرموش وتطويلها، ويحافظ عليها من التساقط، كما أنه يطيل مدة بقاء العطر على الجسم عن طريق دهنه قبل رش العطر على الرقبة واليدين. ويعد الفازلين مقشر طبيعى للبشرة، ويخلصها من الأوساخ والجراثيم والجلد الميت، ويمكن استخدامه بعد خلطه مع كمية صغيرة من الملح وفرك الجسم به جيدا قبل الاستحمام لبشرة لامعة وأكثر حيوية.

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