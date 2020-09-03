أبريليا تطلق Tuono V4 X بجينات موديلات السباق

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الدراجة الجديدة تتميز بالقوة والوزن الخفيف مع التصميم الديناميكي، وتعتمد على سواعد محرك رباعى الأسطوانات سعة 1077 سنتيمتر مكعب بقوة 221 حصان. وتم تجهيز الدراجة بمجموعة عادم سباقات من أكرابوفيك ومكابح موديلات السباق من بريمبو. ويبلغ الوزن الجاف للدراجة 166 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على ألياف الكربون ومكونات من سبائك الألومنيوم. وتعتمد القمرة على شاشة TFT ملونة. ويقتصر إنتاج الدراجة Tuono V4 X على 10 نسخ فقط وتتوفر بسعر يبلغ 34 ألف و900 يورو.

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