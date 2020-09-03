حاسوب لوحى  للأطفال من لينوف

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحى Tab M10 HD Gen 2 الجديد يشتمل على برنامج Google Kids Space، الذى يوفر للأطفال فى عمر يتراوح بين 3 و8 سنوات الكثير من المتعة، حيث إنه يوصى بالتطبيقات والكتب ومقاطع الفيديو المناسبة لهذه الفئة العمرية بشكل خاص.
وينبض بداخل الحاسوب اللوحى الجديد المعالج ميديا تيك P22T، مع 2 إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) بحسب الموديل و32 إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش، والتى يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.
ويشتمل الحاسوب اللوحى على شاشة قياس 10.1 بوصة ومزودة بلوحة IPS بدقة وضوح تبلغ 1280 × 800 بيكسل بدرجة سطوع 400 نيت.
وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية الموجودة فى الخلف 8 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة كاميرا السيلفى الأمامية 5 ميجابيكسل، كما تم تزويد الجهاز ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدوم حتى 8 ساعات من تشغيل الفيديو.
ويدعم الحاسوب الجديد تقنيات Wi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.0.
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