تيكلاست تقدم الحاسوب اللوحىP20 HD  الجديد

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحى ينبض بداخله المعالج SC9863 ثمانى النوى من شركة Unisoc، مع ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.
ويمتاز الحاسوب اللوحى بشاشة IPS قياس 10.1 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل.
ويدعم الحاسوب اللوحى شبكة 4G، والملاحة عبر نظامى BDS و GPS، بالإضافة إلى WiFi 802.11 ac. وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 5 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 2 ميجابيكسل.
وتبلغ سعة البطارية المدمجة 6000 مللى أمبير ساعة، تصل إلى 7 ساعات عند تشغيل مقاطع الفيديو، ويبلغ وزن الجهاز 531 جراما، ويأتى بأبعاد 16.3×24.3 سم، بينما يبلغ سُمكه 9.3 ملم.
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