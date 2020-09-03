أعراض مختلفة تدل على الإصابة بالصداع النفسى

أعلنت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفى، أن الصداع النصفى يعد أكثر من مجرد ألم بالرأس؛ حيث عادة ما يكون الألم، الذى يظهر على جانب واحد فقط من الرأس، مصحوبا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقىء والحساسية الشديدة تجاه الضوء والضوضاء والروائح، علما بأن الألم يتفاقم عند ممارسة النشاط البدنى.





وأضافت الجمعية أن الاضطرابات البصرية أو الحسية أو الحركية أو اللغوية العابرة تشير إلى قرب حدوث نوبة الصداع النصفى فيما يعرف "بالأورة"، مشيرة إلى أن مدة نوبة الصداع النصفى تمتد من نصف يوم إلى ثلاثة أيام. وإلى جانب تناول المسكنات يمكن مواجهة نوبات الصداع النصفى من خلال المزج بين تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل والاسترخاء العضلى التقدمى ورياضات قوة التحمل كالمشى والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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