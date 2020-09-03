أعراض مختلفة تدل على الإصابة بالصداع النفسى

وأضافت الجمعية أن الاضطرابات البصرية أو الحسية أو الحركية أو اللغوية العابرة تشير إلى قرب حدوث نوبة الصداع النصفى فيما يعرف "بالأورة"، مشيرة إلى أن مدة نوبة الصداع النصفى تمتد من نصف يوم إلى ثلاثة أيام.
وإلى جانب تناول المسكنات يمكن مواجهة نوبات الصداع النصفى من خلال المزج بين تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل والاسترخاء العضلى التقدمى ورياضات قوة التحمل كالمشى والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
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