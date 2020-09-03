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صور.. ألوان موضة خريف 2020

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نجلاء شوشة 2020-09-03 11:23 0 تبليغ

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تعتبر أزياء الخريف أكثر متعة وتألقا من الصيف، وتميل ألوانها هذا العام إلى الجرأة، والدرجات المبهجة لبث روح جديدة ومختلفة فى المظهر.

وإذا كنتم ترغبون فى إضفاء لمحة عصرية على خزانة ملابسكم فأنتم بحاجة لاقتناء الألوان التالية:

الأحمر النارى

يتربع الأحمر النارى على عرش الموضة النسائية فى الخريف، لقدرته على منح المرأة إطلالة جرئية وملفتة للأنظار.

الرمادى

موضة خريف 2020

يتميز اللون الرمادى بأنه يعطى حيوية ونشاط فى الإطلالة اليومية، ومزج درجاته مع ألوان الباستيل من أكثر التنسيقات المطلوبة هذا الخريف.

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البنى والأسود

موضة خريف 2020

مزج اللون البنى والأسود كان من أكثر الأمور المحرمة فى عالم الأناقة، لكن اختلف الأمر هذا العام، ويمكن مزجهما فى قطعة واحدة أو اثنين على الأكثر.

اللون الأرجوانى

موضة خريف 2020

يتغاضى خبراء الموضة عادة عن اللون الأرجوانى لأنه يمنح المرأة إطلالة قوية، لكنه مدرج ضمن قوائم الألوان المفضلة فى خريف وشتاء هذا العام.

الفضى

موضة خريف 2020

يهيمن اللون الفضى على ملابس وإطلالات موسم الحفلات هذا العام، بدرجاته المختلفة، لأنه يمنح شعور بالمرح، ويمكن مزجه مع الأبيض أو الرماى أو الأسود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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