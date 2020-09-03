صور.. ألوان موضة خريف 2020

تعتبر أزياء الخريف أكثر متعة وتألقا من الصيف، وتميل ألوانها هذا العام إلى الجرأة، والدرجات المبهجة لبث روح جديدة ومختلفة فى المظهر.

وإذا كنتم ترغبون فى إضفاء لمحة عصرية على خزانة ملابسكم فأنتم بحاجة لاقتناء الألوان التالية:

الأحمر النارى

يتربع الأحمر النارى على عرش الموضة النسائية فى الخريف، لقدرته على منح المرأة إطلالة جرئية وملفتة للأنظار.

الرمادى

يتميز اللون الرمادى بأنه يعطى حيوية ونشاط فى الإطلالة اليومية، ومزج درجاته مع ألوان الباستيل من أكثر التنسيقات المطلوبة هذا الخريف.

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البنى والأسود

مزج اللون البنى والأسود كان من أكثر الأمور المحرمة فى عالم الأناقة، لكن اختلف الأمر هذا العام، ويمكن مزجهما فى قطعة واحدة أو اثنين على الأكثر.

اللون الأرجوانى

يتغاضى خبراء الموضة عادة عن اللون الأرجوانى لأنه يمنح المرأة إطلالة قوية، لكنه مدرج ضمن قوائم الألوان المفضلة فى خريف وشتاء هذا العام.

الفضى

يهيمن اللون الفضى على ملابس وإطلالات موسم الحفلات هذا العام، بدرجاته المختلفة، لأنه يمنح شعور بالمرح، ويمكن مزجه مع الأبيض أو الرماى أو الأسود.