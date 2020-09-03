عبر إنفوجراف .. الصحة تحذر من أضرار التدخين غير المباشر فى زمن كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنفوجراف، اليوم الخميس، يحذر من خطورة التدخين غير المباشر لأنه يضر بالرئتين وبأعضاء أخرى فى الجسم .





وطالبت الوزارة المواطنين بالحفاظ على صحتهم والحماية من التدخين غير المباشر أثناء جائحة "كوفيد19". وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: Advertisements نسخة أندرويد نسخة آيفون

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