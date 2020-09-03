استياء جيران جورج كلونى من ضوضاء منزله

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن جيران كلونى (59 عاما) مستاؤون من التجديدات التى بدأت قبل نحو عام، واشتكوا من الضوضاء الضخمة التى تحدثها عمليات الإصلاح.

ونقلت الصحيفة عن أحد العمال فى القصر، قوله إنه من المتوقع أن يستمر العمل لمدة 6 أشهر أخرى، مما يمثل خبرا سيئا بالنسبة إلى الجيران، إذ أن الضوضاء ستستمر لفترة إضافية.

ويتضمن التجديد إضافة 3 مبان جديدة، من بينها كوخ مخصص للعب يعتقد أنه من أجل توأمه إيلا وألكسندر البالغين من العمر 3 سنوات، وزوجته لبنانية الأصل المحامية أمل علم الدين.

وأظهرت صور حصلت عليها "صن" أن العمل يسير على قدم وساق فى القصر الذى اشتراه عام 1995 مقابل 2.2 مليون دولار، لكن هناك الكثير ينتظر الإنجاز.

Advertisements

وقال أحد السكان: "تأتى الكثير من الشاحنات فى الصباح الباكر، ويقف العمال والشاحنات فى الشارع صعودا ونزولا ويشغلون جميع المساحات أمام منازل الآخرين، وهذا أمر مزعج أيضا".

وأضاف أن الوضع كان أسوأ فى السابق، عندما كانت تأتى إلى القصر شاحنات خلط الإسمنت التى تصدر ضجيجا عاليا.

ولفت الجار الذى فضل عدم كشف هويته، إلى أن الجيران "ليسوا سعداء" بما يحدث قربهم، وينتظرون انتهاء أعمال التجديد بفارغ الصبر.

وأظهرت وثائق البلدية أن نجم هوليوود طلب إضافة "قطار حبلى مائل" وحوض سباحة وفرن لإعداد البيتزا فى القصر، ودفع مبلغ 33 ألف دولار من أجل الحصول على رخصة تطوير منزله.