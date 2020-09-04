العثور على حديد صدئ على القمر .. وباحثون : الأرض السبب

ووقع اكتشاف الهيماتيت المعدنى من الحديد المؤكسد، وهو شكل من الحديد الصدئ، عند خطوط العرض العليا على القمر بواسطة علماء الكواكب من جامعة هاواى.

ويتفاعل الحديد بشكل كبير مع الأكسجين، مكونا صدأً مائلا للحمرة يشيع ظهوره على الأرض، لكن سطح القمر وداخله خاليان فعليا من الأكسجين.

وأوضح الفريق أن العثور على دليل على وجود معادن شديدة التأكسد الحاملة للحديد على القمر كان مفاجأة، فلابد أن الأكسجين قد هب فى الرياح الشمسية.

ولتحقيق هذا الاكتشاف، قام باحثون من جامعة هاواى ومختبر الدفع النفاث التابع لـ ناسا بتحليل البيانات التى تم التقاطها بواسطة مهمة Chandrayaan-1 الهندية.

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واشتملت مهمة Chandrayaan-1 على مركبة فضائية مدارية قمرية ومسبار تصادم أرسل من المركبة المدارية إلى القطب الجنوبى للقمر لإخراج التربة لتحليلها.

ولم يتم العثور على أى أمثلة على الحديد شديد التأكسد فى العينات التى أعيدت إلى الأرض كجزء من بعثات أبولو المختلفة التابعة لوكالة ناسا والهيدروجين فى الرياح الشمسية بانتظام ينفجر على سطح القمر، ويعمل بشكل معارضة للأكسدة.

لذلك، فإن وجود معادن شديدة التأكسد الحاملة للحديد، مثل الهيماتيت، على سطح القمر، كان اكتشافا غير متوقع، وفقا للمؤلف الرئيسى للدراسة، شواى لى.

وفسر علماء هذا الاكتشاف، بأنه يمكن أن يكون الأكسجين الموجود فى الغلاف الجوى للأرض هو العامل المؤكسد الرئيسى لإنتاج الهيماتيت. وقد يكون تأثير الماء والغبار بين الكواكب لعب أيضا أدوارا مهمة.