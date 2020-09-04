علماء : زيادة الوزن تفاقم خطر مرض السكرى

وذكر موقع "EurekAlert" أن الباحثين درسوا حالة 445765 شخصاً من البنك الحيوى البريطانى متوسط أعمارهم 57.2 عاماً، وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى بـ6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وقسّم الباحثون المشاركون إلى 5 مجموعات استناداً إلى الاستعداد الوراثى للإصابة بمرض السكرى، وإلى 5 مجموعات استناداً إلى مؤشر كتلة الجسم، واستمروا فى متابعة الحالة الصحية للخاضعين للدراسة إلى أن بلغ متوسط أعمارهم 65.2 عاماً.

ووجد الباحثون أنه خلال هذه الفترة تطور النوع الثانى من مرض السكرى لدى 31298 منهم، وأن أصحاب مؤشر كتلة الجسم المرتفع، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 11 مرة، مقارنة بالذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض.

وأشاروا إلى أن هذه النسبة بقيت بغض النظر عن مستوى الخطر الوراثى، وهذا يعنى أن وزن الجسم عامل أقوى فى تطور مرض السكرى من الاستعداد الوراثى.

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وأكد الباحثون أنه يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها.

ولفتوا إلى أنه من أجل ذلك يجب دورياً مراقبة وزن الجسم والطول ومستوى السكر فى الدم، كما يمكن التخلص من السكرى فى مراحله الأولى عن طريق تخفيض الوزن، قبل أن يسبب أضراراً كبيرة.