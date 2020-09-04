فى زامبيا .. سيدة تقضم أعضاء زوجها التناسلية بسبب فأر تحت السرير

وقالت السلطات فى بلدة كيتوى الزامبية، إن شخصا يدعى "أبراهام موسوندا" البالغ من العمر 52 عاما، تمت مهاجمته من قبل زوجته "موكوبا" البالغة من العمر 40 عاما بعد خلاف ومشاجرة حول إخراج فار تسلل إلى غرفة النوم.

وقالت الزوجة إن الحيوان كان يزعجها وأصبحت غاضبة بشدة عندما عادت إلى المنزل من حفلة مع أصدقائها ووجدت الفأر بالقرب من السرير وشعرت بعدم قدرتها على النوم فى أمان أثناء وجود القارض فى الغرفة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وطلبت من زوجها أن يتخلص منه على الفور ولكنه رفض ما تسبب فى مشاجرة عنيفة بينهم وأقدمت "موكوبا" على قضم أعضاء زوجها التناسلية بأسنانها مسببة له آلاما حادة وتمزق حاد.

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وأوضح بوثويل ناموسوا، نائب مفوض الشرطة فى مقاطعة كوبربيلت، لصحيفة Zambian Observer، إن الزوجين منفصلين بشكل أساسى ويعيشان تحت سقف واحد فى غرف منفصلة.

تم نقل الزوج إلى مستشفى كيتوى التعليمى لتلقى العلاج الطبى العاجل بعد الحادث وخاصة أن التمزق الحاد يشكل تهديدا بفقد رجولته نظرا لكبر سنه.