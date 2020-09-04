وتوصل الباحثون فى معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموجرافية فى (روستوك) بألمانيا - فى تحليلهم - إلى أن هناك علاقة قوية بين التمتع بصفة "الكرم" لدى الإنسان وطول العمر المتوقع له.
وأوضح الدكتور فانى كلونى الأستاذ بالمعهد "لأول مرة تتمكن الأبحاث من التأكد من الأثر الطيب للكرم ليس فقط على المستوى الإنسانى والاجتماعى، بل على المستوى الطبى أيضا".
وقال "فانى": "تشير تحليلاتنا إلى أن إعادة التوزيع تؤثر على معدل الوفيات فى بلد ما، بغض النظر عن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى"، مضيفا أنه فى المجتمعات فى دول أوروبا الغربية واليابان، يتشارك أكثر من 60% من المواطنين متوسط دخلهم مع الآخرين، حيث لوحظ أن معدلات الوفيات اقل مما عليه فى إفريقيا جنوب الصحراء، ولكنها أعلى من مثيلتها المسجلة فى أستراليا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دراسة: الكرماء أطول عمرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.