دراسة: الكرماء أطول عمرا

وتوصل الباحثون فى معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموجرافية فى (روستوك) بألمانيا - فى تحليلهم - إلى أن هناك علاقة قوية بين التمتع بصفة "الكرم" لدى الإنسان وطول العمر المتوقع له.

وأوضح الدكتور فانى كلونى الأستاذ بالمعهد "لأول مرة تتمكن الأبحاث من التأكد من الأثر الطيب للكرم ليس فقط على المستوى الإنسانى والاجتماعى، بل على المستوى الطبى أيضا".

وقال "فانى": "تشير تحليلاتنا إلى أن إعادة التوزيع تؤثر على معدل الوفيات فى بلد ما، بغض النظر عن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى"، مضيفا أنه فى المجتمعات فى دول أوروبا الغربية واليابان، يتشارك أكثر من 60% من المواطنين متوسط دخلهم مع الآخرين، حيث لوحظ أن معدلات الوفيات اقل مما عليه فى إفريقيا جنوب الصحراء، ولكنها أعلى من مثيلتها المسجلة فى أستراليا.