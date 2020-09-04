ستة تطبيقات ضارة على جوجل بلاى .. احذرها

حذر باحثون فى مجال الأمن السيبرانى، من ست تطبيقات بمتجر جوجل بلاى تتضمن برمجية جوكر الضارة، وقد تم تنزيلها بما يزيد عن يزيد عن 200 ألف مرة على مدار السنوات الثلاث الماضية.





وبرمجية (Joker) تجرى عمليات احتيال على الفوترة بمجرد تحميلها، وذلك بعد تظاهرها بأنها تطبيق شرعى فى متجر (Google Play).

ويجرى ذلك إما عن طريق إرسال رسائل (SMS) إلى رقم ذى تكلفة مرتفعة أو عبر استخدام حساب الضحية لإجراء عمليات شراء بشكل متكرر باستخدام فواتير (WAP)، مما يجلب المال إلى مشغلى (Joker).

ويحدث هذا النشاط خلف الكواليس ودون أى إدخال مطلوب من المستخدم، مما يعنى أنه لن يكتشف فى كثير من الأحيان أنه قد تم خداعه حتى يتلقى فاتورة هاتف مليئة بالرسوم الإضافية.

أزالت شركة جوجل أكثر من 1700 تطبيق يتضمن برمجية (Joker) الضارة من متجر " جوجل بلاى " منذ عام 2017، لكن البرمجية الضارة تستمر فى الظهور مرة أخرى.

وحدد الباحثون فى شركة (Pradeo) للأمن السيبرانى ست تطبيقات ضارة جديدة، ومن بين التطبيقات التى تم الكشف عنها على أنها تقدم برمجية (Joker) الضارة، تم تنزيل تطبيق يسمى (Convenient Scanner 2) أكثر من 100000 مرة.

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بينما تم تنزيل (Separate Doc Scanner) بواسطة 50000 مستخدم، وهناك تطبيق آخر اسمه (Safety AppLock) يدعى أنه يحمى خصوصيتك، وقد تم تثبيته 10000 مرة.

وتلقى تطبيقان آخران أيضًا 10000 تنزيل لكل منهما، (Push Message-Texting & SMS) و (Emoji Wallpaper)، بينما تم تنزيل تطبيق واحد باسم (Fingertip GameBox) نحو 1000 مرة.

و أزالت جوجل هذه التطبيقات من متجرها بعد الكشف عنها بواسطة (Pradeo)، ووصفت تدوينة سابقة من فريق الأمن والخصوصية فى جوجل برمجية (Joker) الضارة بأنها إحدى أكثر التهديدات استمرارًا التى يواجهها متجر (Google Play).

كما أشارت التدوينة إلى أن العدد الهائل من محاولات الإرسال إلى متجر (Google Play) هو أحد الأسباب التى تجعل هذه البرمجية تظل ناجحة للغاية، حيث يتم إرسال ما يصل إلى 23 تطبيقًا مختلفًا يوميًا خلال أوقات الذروة.

وفى كثير من الحالات، تمكنت التطبيقات الضارة من تجاوز دفاعات متجر (Google Play) من خلال إرسال تطبيقات نظيفة، وإضافة وظائف ضارة فى وقت لاحق.