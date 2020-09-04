فى ذكرى تأسيسها الـ22.. جوجل تدخل قفص الاتهام بسبب الاحتكار

تواجه شركة جوجل التى ظهرت على السطح فى 4 سبتمبر عام 1998، فى ذكرى تأسيسها الـ22، اتهامات عديدة أبرزها دراسة لوزارة العدل الأمريكية التى تطالب بمقاضاة الشركة العملاقة بسبب الاحتكار.





وبحسب وكالة رويترز، فى تقرير نشرته أمس الخميس، فإن وزارة العدل الأمريكية تخطط لرفع قضية ضد شركة جوجل بسبب ما وصفته فى دراسة لها بـ"ممارسات احتكارية"، مؤكدا أنها ستتحرك فى وقت قريب رسما برفع دعوى قضائية ضد "جوجل".

كان المدعى العام، ويليام بار، صرح، فى وقت سابق، بأنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لبناء حجتهم وجمع الأدلة ضد شركة جوجل، التى كشف دراسة أنها تمارس فى بعض الجوانب التجارية ممارسات توصف بـ"الاحتكار".

و"جوجل" ‏شركة أمريكية تعد من أغنى شركات التكنولوجيا فى العالم، ويقع المقر الرئيسى للشركة الذى يحمل اسم جوجل بليكس، فى مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا، ووصل عدد موظفيها الذين يعملون دواما كاملا فى 31 مارس عام 2009 إلى 20164 موظفًا.

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تأسست "جوجل" فى الرابع من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص، ولكن سرعان ما غزت الأسواق وأصبحت شركة عاليمة متعددة الخدمات والمشروعات، وفى التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها فى اكتتاب عام ابتدائى، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكى، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكى.

ونمت أعمال الشركة الأمريكية سريعا، فقد واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول فى شراكات جديدة، وطوال مراحل ازدهار الشركة، كانت ركائزها المهمة هى المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها، ولأكثر من مرة، واحتلت الشركة المرتبة الأولى فى تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن عدة مرات.