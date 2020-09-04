إنفوجراف.. عادات يومية تهدد صحة الأسنان

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك العادات الخاطئة التى تؤثر على صحة الأسنان. ومن أخطر تلك العادات وفقا لموقع Everyday health، تناول المشروبات الغازية لاحتوائها على سكريات، واستخدام خلة الأسنان حيث تحدث ضررا بأنسجة اللثة.

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