بكاميرا محسنة وشحن فائق السرعة .. ريلمى تطلق هاتفها الجديد realme 7

وبحسب موقع "إنيديا توداى"، فإن الكاميرا فى "ريلمى نوت 9" شبية بكاميرا الهاتف الجديد "ريلمى 7" لكنها بالتأكيد لديها بعض لتحسينات فى التشغيل والوضوح، والكثير من الأمور الأخرى.

"ريلمى 7" الجديد و"ريلمى 7 برو" جذبا هتمام المصريين، فهما يأتيان مع كاميرات مُحسنة، وبطاريات أكبر، وشحن أسرع، ويحتوى "ريلمى 7 برو" على معالجًا ثمانى النوى من نوع "سنابدراجون 720جى".

يمتاز الهاتف أيضا بأنه يدعم تقنية الشحن الفائقة السرعة 65W SuperDart التى تتوفر فى الوقت الراهن فى بعض هواتف الشركة الرائدة من سلسلة "إكس"، وتقول "ريلمى": "إن هذه التقنية تشحن بطارية الهاتف البالغة سعتها 4.500 ميلى أمبيربالساعة من 0% إلى 100% فى غضون 34 دقيقة فقط.

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وشاشة "ريلمى 7 برو" متميزة أيضا، فهمى من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا وليس 90 هرتزًا كما فى سلفه، الذى جاء بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصات.

وينطلق هاتف Realme 7 Pro، بنظام التشغيل Android 10، مع واجهة Realme UI، ويتوفر الهاتف فى خيارين لونين هما الأزرق والفضى، فى إصدارين الرئيسى بسعر 270 دولارا، ويتوفر للبيع فى الأسواق الهندية بدءا من 14 من سبتمبر الجارى.