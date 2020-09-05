باستخدام هاتفك .. كيف تكتشف كاميرا التجسس المخفية فى الغرفة؟

ولتجنب هذا القلق، قال الخبير فى العالم الرقمى، مدير قسم الاقتصاد الرقمى بجامعة "سينرجى" الروسية، رومان سولداتنكوف، إنه يمكن كشف الكاميرات المخفية داخل الغرف بسهولة من خلال الهاتف الجوال.
وأوضح مدير قسم الاقتصاد الرقمى، أن الكاميرات المخفية، يتم تثبيتها فى الغالب بأماكن يصعب الوصول إليها، إلا أنها لا بد أن تكون مرئية حتى تتمكن من رصد ما يحدث، مؤكدًا أنه يمكن الوصول إليها باستخدام الهاتف الجوال من خلال تشغيل كاميرا التصوير فيه وكذلك المصباح المدمج مع الهاتف.
وقال إنه عقب تشغيل كاميرا الفيديو والمصباح، يتم إطفاء الضوء فى الغرفة والبدء فى فحص الأماكن المتوقعة مثل السقف ومفاتيح الكهرباء، مشيرًا إلى أنه فى حال كانت هناك كاميرا مخفية فى الغرفة، سيظهر بريق وانعكاس ضوء على شاشة الهاتف المحمول.
ولفت الخبير إلى أنه فى حال لم يكن الهاتف الذكى مزودا بمصباح يدوى مدمج، يمكن استخدام مصباح محمول وتوجيهه نحو نفس اتجاه الهاتف مع تشغيل الكاميرا الموجودة فى جهاز الهاتف، حتى الوصول إلى الهدف.
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