إليك 5 منتجات تطيل عمر الشباب

وحسب تصريحات نقلتها سبوتنك، اليوم السبت، قال الخبير الروسى، إن الشاى الأخضر يبطئ عملية الشيخوخة ويجدد شباب الجسم، ناصحًا بإضافته فى النظام الغذائى، مشيرًا إلى أهمية تناول 3 أكواب منه يوميًا.

وأضاف مدير معهد أبحاث سامارا، أن زيت الزيتون، وبذور الكتان، والأسماك، يعملوا على محاربة الشيخوخة، لغناهم بالأحماض الدهنية المشبعة التى لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مؤكدًا أنهم يحمون الأوعية الدموية من تطور مرض تصلب الشرايين.

ونصح الخبير بتناول الشوكولاتة الداكنة بدون سكر، متابعًا: "ابحث عن بديل السكر، فنحن بحاجة إلى استبدال السكر بشىء حتى لا نرفع مستويات الجلوكوز فى الدم".