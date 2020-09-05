صور .. شاب يبيع البطيخ على سيارة لامبورجينى فى تركيا

وحسبما ذكرت سبوتنك، وقف الرجل بسيارته الفاخرة فى أحد أكثر الطرق ازدحاما بمنطقة بيوجلو بإسطنبول، وبدأ فى بيع البطيخ.

وتأثر المارة بفكرة الرجل الجنونية، حيث تمكن فى النهاية من بيع معظم الثمرات، مقابل 60 سنتًا للواحدة، إلا أنه ترك المكان فور وصول الصحفيين إليه.

وحتى الآن لم تعرف هوية الرجل، والدوافع وراء موقفه، إلا أن بعض النشطاء قالوا إنه يسعى للشهرة عبر وسائل التواصل.