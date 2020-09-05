شركة AnTuTu ترصد قائمة بأفضل الهواتف رخيصة الثمن

وحسب سبوتنك، جاء فى المرتبة الأولى للهواتف الأرخص سعرًا لدى الشركة "Xiaomi Redmi Note 8 Pro" وهو من فئة الأجهزة الذكية، ويبلغ سعره نحو 1499 يوان، ما يعادل حوالى 220 دولارًا.
وأكد خبراء الشركة أن المعالج من نوع "MediaTek Helio G90T" الموجود فى الهاتف يدعم معظم الألعاب ثلاثية الأبعاد الحديثة.
وأوضح الخبراء أن الهاتف مزود بـ كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابيكسل، وهو أمر نادر بالنسبة لجهاز سعره لا يتعدى 250 دولار.
وشملت القائمة أيضا الهواتف التالية: Redmi 9 ـ Redmi K30 5G ـ Honor 9X ـ Redmi K30i 5G ـ Redmi 10X 5G ـ Honor Play 4T Pro ـ Redmi K30 ـ Vivo Y5s.
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