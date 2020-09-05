إقليم كاتالونيا الإسبانى يقرر تعليم الديانة الإسلامية بالمدارس

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" فإن مديرية التربية والتعليم فى إقليم كتالونيا الإسبانى، أقرت خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية فى المدارس العامة فى برشلونة، باخو يوبريغات، جيرونا، وتاراغونا، ابتداء من الموسم الدراسى الجارى 2020-2021 ، على أن يجرى التعليم من منظور يخدم الاندماج فى المجتمع فى إطار التنوع، ويكون منسجما مع ثقافات العائلات المسلمة فى إسبانيا، ونُشرت تفاصيل هذه الخطة الأربعاء الماضى فى الجريدة الرسمية لإقليم كاتالونيا.

حسب مضمون هذا المشروع، يُستحسَن أن تباشر التجربة فى المراحل الابتدائية الأولى وفى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وفى حال توفر لاحقا معلمين لتدريس التربية الإسلامية، تختارهم اللجنة الإسلامية فى إسبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن مواصلة التجربة مع مراحل دراسية أعلى.

ويحتضن إقليم كتالونيا أكثر من نصف مليون مسلم من بين المليونين المنتمين إلى الديانة الأسلامية فى إسبانيا، يليه إقليم الأندلس فى الجنوب بأكثر من 300 ألف مسلم، ثم تأتى بعده العاصمة مدريد بحوالى 280 ألف مسلم.

تجدر الإشارة إلى أن قرابة نصف الجالية الإسلامية فى إسبانيا 42 بالمائة من أهل البلاد الأصليين، والنصف الآخر من المهاجرين.