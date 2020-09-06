فرنسى يوثق لحظات موته بـ بث مباشر على فيس بوك .. والموقع يتخذ قرارا عاجلا

وجاء فى بيان الموقع: "قلوبنا مع آلان كوك والأشخاص الذين أثرت عليهم حالته المحزنة. وإن كنا نحترم قراره بجلب الانتباه إلى وضعه المعقد والصعب، غير أنه بناء على إرشادات خبرائنا قررنا منع آلان من تفعيل البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار".

وكان آلان كوك ينوى نقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على "فيسبوك" اعتبارا من صباح السبت "ليظهر للفرنسيين المعاناة القسرية" جراء القانون المتعلق بالحق فى الموت الرحيم. وهو يعتبر أن هذه المسألة ستستغرق "ما بين أربعة إلى خمسة أيام".

وفاجأ المريض أقاربه وسلطات بلاده بقراره وقف علاجه بسبب رفض طلبه منحه الحق بموت رحيم.

وأبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون هذا المريض عدم قدرته على منحه الحق فى إنهاء حياته عن طريق الموت الرحيم.

ويعانى آلان كوك وهو فى السابعة والخمسين من عمره، مرضا نادرا للغاية يؤدى إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور فى تدفق الدم فى الأنسجة أو الأعضاء.